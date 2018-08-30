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30.08.2018 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Орловца осудили на пять лет за пропаганду терроризма

Текст: Денис Передельский (Орел)

Вступил в законную силу приговор Московского окружного военного суда в отношении жителя Орловской области, осужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Осужденного признали виновным в публичном оправдании деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Идеи терроризма он пропагандировал среди своего окружения и через интернет "путем подготовки соответствующих материалов и комментариев в социальных сетях".

Кроме того, сотрудники УФСБ задокументировали намерения осужденного выехать на территорию "халифата". Пересечь госграницу он планировал при помощи проводников пешим маршрутом по горно-лесистой местности.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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"В случае возможного задержания готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов, - отметили в УФСБ. - В ходе обыска у осужденного были изъяты средства вычислительной техники с символикой МТО "Исламское государство", электронные инструкции по проведению диверсионно-террористической деятельности, а также руководство по выживанию в полевых условиях".

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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