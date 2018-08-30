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30.08.2018 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье пенсионер выстрелил в школьницу с балкона

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковной Лобне пожилой мужчина открыл огонь по прохожим со своего балкона. Стрелок серьезно ранил 15-летнюю школьницу.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, днем в среду местная жительница с дочерью шла мимо многоквартирного дома. Внезапно раздался громкий хлопок - и девочка упала. Очевидцы не сразу поняли, что произошло.

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Водитель попутной машины забрал раненую школьницу и повез в больницу. Врачи с трудом спасли ей жизнь: у пациентки было огнестрельное ранение груди. Девочку экстренно перевели из Лобни в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, там она находится в реанимации.

Прибывшие оперативники обошли дом и задержали подозреваемого. Выяснилось, что стрелял 62-летний мужчина. У него изъяли зарегистрированное ружье 12 калибра. Подследственный был изрядно пьян. Зачем он открыл стрельбу, пока не понятно. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Вскоре суд изберет пенсионеру меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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