В колонии Приморья заключенный довел до самоубийства двух человек

В Приморье для рассмотрения по существу направлено в суд уголовное дело, обвиняемым по которому является отбывающий срок в колонии заключенный, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Как отмечает ведомство, следствие считает, что он виновен в доведении до самоубийства двух других осужденных. Он систематически избивал потерпевших и вымогал у них деньги. Не вытерпев постоянных унижений, два человека покончили с собой.

В ГУФСИН России по Приморскому краю региональный СКР направил представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других нарушений закона.