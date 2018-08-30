В Казани сотрудников колонии задержали за избиение осужденного

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ) возбуждено в отношении двух сотрудников исправительной колонии №18, находящейся в Казани.

По предварительной версии, подозреваемые избили одного из осужденных, причинив множественные телесные повреждения. Оперативные сотрудники ИК-18 были задержаны 27 августа.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, фигурантам дела в настоящее время предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.

Кроме того, следователи установили еще один факт избиения осужденного одним из подозреваемых. Он произошел еще в 2015 году.

По решению суда сотрудники учреждения помещены под домашний арест, однако следствие в ближайшее время подаст ходатайство о заключении их под стражу.