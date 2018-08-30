Вице-мэру Йошкар-Олы предъявили обвинение в покушении на взятку

Следственные органы Марий Эл предъявили обвинение заместителю мэра города Йошкар-Олы Андрею Загайнову, задержанному неделю назад.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ по Марий Эл, чиновнику инкриминируется "покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере" (часть 3 статья 30, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, Загайнов пообещал гендиректору одной из коммерческих компаний победу в тендере на внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в городских троллейбусах. За услугу заммэра намеревался получить 250 тысяч рублей.

После заключения контракта деньги были переданы через посредника Загайнову. Чиновника задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Йошкар-Оле.

Загайнов был назначен на пост вице-мэра столицы Марий Эл в 2016 году. В настоящее время он заключен под стражу.