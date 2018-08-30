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30.08.2018 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за пожара в новосибирской больнице эвакуировали больше 400 человек

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

420 человек, из них более сотни детей, пришлось эвакуировать из корпусов Новосибирской областной клинической больницы вечером 30 августа. Среди эвакуированных 16 лежачих больных.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров, открытого горения не происходит.

Как сообщала "РГ", пожар начался в 19.05 по местному времени в подвале седьмого корпуса больницы, корпус был задымлен. По некоторым данным, горели электропровода. Причина возгорания в данный момент устанавливается.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, эвакуировали людей из двух корпусов - седьмого, где произошло возгорание, и соседнего. Из седьмого корпуса вывели 250 человек, из соседнего - 170, из них 110 детей. В данный момент они вернулись в больничные палаты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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