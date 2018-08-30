Из-за пожара в новосибирской больнице эвакуировали больше 400 человек

420 человек, из них более сотни детей, пришлось эвакуировать из корпусов Новосибирской областной клинической больницы вечером 30 августа. Среди эвакуированных 16 лежачих больных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров, открытого горения не происходит.

Как сообщала "РГ", пожар начался в 19.05 по местному времени в подвале седьмого корпуса больницы, корпус был задымлен. По некоторым данным, горели электропровода. Причина возгорания в данный момент устанавливается.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, эвакуировали людей из двух корпусов - седьмого, где произошло возгорание, и соседнего. Из седьмого корпуса вывели 250 человек, из соседнего - 170, из них 110 детей. В данный момент они вернулись в больничные палаты.