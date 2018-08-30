В Туве оштрафовали ударившую ребенка учебником учительницу

Педагог школы в Туве оштрафован на пять тысяч рублей за то, что в марте этого года ударила ученицу второго класса по голове учебником. Ребенок при этом получил сотрясение мозга.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Тува, к дисциплинарной ответственности также привлечен районный инспектор по делам несовершеннолетних, который вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Прокуратура признала такое решение законным, однако инспектор не усмотрел в действиях учителя вообще никаких нарушений, что было уже не верно. Также он не уведомил семью второклассницы об отказе в возбуждении дела. Тем самым лишив их возможности оспорить такое решение.