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30.08.2018 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туве оштрафовали ударившую ребенка учебником учительницу

Текст: Алексей Бондарев

Педагог школы в Туве оштрафован на пять тысяч рублей за то, что в марте этого года ударила ученицу второго класса по голове учебником. Ребенок при этом получил сотрясение мозга.

Директор школы в Татарстане осужден за то, что ударил ученика

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Тува, к дисциплинарной ответственности также привлечен районный инспектор по делам несовершеннолетних, который вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Прокуратура признала такое решение законным, однако инспектор не усмотрел в действиях учителя вообще никаких нарушений, что было уже не верно. Также он не уведомил семью второклассницы об отказе в возбуждении дела. Тем самым лишив их возможности оспорить такое решение. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва
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