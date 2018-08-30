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30.08.2018 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом нашли склад боеприпасов времен войны

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В пригороде Петербурга Сестрорецке обнаружили склад боеприпасов времен Великой отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, опасная находка была сделана во время земляных работ.

Фото: depositphotos.com
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Накануне вечером в 23.36 рабочие, трудившиеся на 38 километре Приморского шоссе вблизи речки Ржавый ручей, наткнулись в земле на боеприпасы.

Всего было обнаружено три артиллерийских снаряда, восемь ручных гранат и 21 минометная мина. В половине восьмого утра "арсенал" был вывезен на полигон для уничтожения взрывотехниками Западного военного округа.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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