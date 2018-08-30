Под Петербургом нашли склад боеприпасов времен войны

В пригороде Петербурга Сестрорецке обнаружили склад боеприпасов времен Великой отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, опасная находка была сделана во время земляных работ.

Накануне вечером в 23.36 рабочие, трудившиеся на 38 километре Приморского шоссе вблизи речки Ржавый ручей, наткнулись в земле на боеприпасы.

Всего было обнаружено три артиллерийских снаряда, восемь ручных гранат и 21 минометная мина. В половине восьмого утра "арсенал" был вывезен на полигон для уничтожения взрывотехниками Западного военного округа.