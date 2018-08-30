В Коми начали блокировать сайты по продаже фальшивых больничных

В Коми возбуждено восемь уголовных дел по фактам предъявления гражданами на оплату фальшивых больничных листов.

Один сайт, продававший поддельные листки нетрудоспособности, заблокировали в феврале этого года. Два аналогичных ресурса выявили месяц назад, сейчас их проверкой занимаются правоохранительные органы. Об этом ообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике.

Борьба с фальшивыми больничными является частью работы "по контролю за целевым использованием средств фонда". Как заявил исполняющий обязанности управляющего регионального отделения ФСС по Коми Роман Жалоба, сумма расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности составляет миллиарды. А прогнозируемый рост доходов - всего лишь более двухсот миллионов рублей. Таким образом, разрыв между этими двумя цифрами огромен. И "липовые" больничные существенно влияют на эту цифру.

Кроме того, в обстоятельствах предъявления ненастоящего больничного страдает и работодатель: в ходе камеральной проверки фонд может отказаться засчитывать выплату в сумму начисленных страховых взносов. Тогда компании придется нести убытки.

Отличить подделку от оригинала несложно: "фальшивка" имеет ярко-голубую окантовку, неправильный голографический узор и оттиск медицинской печати. Также на ней отсутствуют водяные знаки с аббревиатурой "ФСС РФ".

Фонд социального страхования РФ по Коми заявляет, что избежать риска можно перейдя на электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). С июля прошлого года больше 20 тысяч таких онлайн-документов было выдано в республике. Их нельзя потерять, испортить или подделать.