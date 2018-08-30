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30.08.2018 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге два подростка погибли от падения с высоты

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Сразу два трагических случая гибели подростков произошли в Санкт-Петербурге в один день: 17-летняя девушка упала с 24 этажа, 16-летний юноша - с пятого. Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка, оба ЧП произошли 28 августа, но известно о них стало сегодня.

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- Знакомая юноши, ставшая очевидцем несчастного случая, сообщила, что они сидели в парадной, когда юноша решил перелезть из окна пятого этажа на четвертый, - сообщили в аппарате детского омбудсмена. - В результате падения он получил множественные тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Родители девушки рассказали, что дочь остро переживала недавнее расставание с молодым человеком, много плакала. Тело нашли ночью на асфальте.

Семья погибшей считалась благополучной, на учете в полиции не состояла. Специалисты еще раз напоминают родителям, что необходимо обращать внимание на любые отклонения в привычном поведении ребенка, особенно если он выглядит подавленным и несчастным.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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