В Петербурге два подростка погибли от падения с высоты

Сразу два трагических случая гибели подростков произошли в Санкт-Петербурге в один день: 17-летняя девушка упала с 24 этажа, 16-летний юноша - с пятого. Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка, оба ЧП произошли 28 августа, но известно о них стало сегодня.

- Знакомая юноши, ставшая очевидцем несчастного случая, сообщила, что они сидели в парадной, когда юноша решил перелезть из окна пятого этажа на четвертый, - сообщили в аппарате детского омбудсмена. - В результате падения он получил множественные тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Родители девушки рассказали, что дочь остро переживала недавнее расставание с молодым человеком, много плакала. Тело нашли ночью на асфальте.

Семья погибшей считалась благополучной, на учете в полиции не состояла. Специалисты еще раз напоминают родителям, что необходимо обращать внимание на любые отклонения в привычном поведении ребенка, особенно если он выглядит подавленным и несчастным.