В Петербурге осудили вербовщика террористов

В Петербурге Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине, признанному виновным по статье "Содействие террористической деятельности".

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, молодой человек разделял взгляды участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Создав в мобильном приложении группу, подсудимый занялся вербовкой единомышленников, добавив в состав пятерых знакомых.

Отмечается, что он сознательно вел идеологическую обработку участников группы, убеждал их в "религиозном единстве мусульман и необходимости совершения насильственных действий в отношении лиц иного вероисповедания, совершения террористических актов и участия в незаконных вооруженных формированиях".

Своей вины обвиняемый так и не признал. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.