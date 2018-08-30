В Екатеринбурге глава УК признана виновной в гибели девочки под снегом

Директор управляющей компании в Екатеринбурге признана виновной в нарушении правил безопасности во время уборки снега во дворе, из-за чего погибла 10-летняя девочка.

Трагический случай произошел еще зимой 2016 года, у дома на улице Рощинской. Здесь убирали завалы с помощью экскаватора-погрузчика, и полный ковш снега случайно высыпали на школьницу, которая играла рядом. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась позднее в больнице, не приходя в сознание.

"Обвиняемая приняла решение об уборке снега с привлечением спецтехники. Был заключен договор субаренды, но в соответствии с должностной инструкцией директор УК несет всю полноту ответственности за производственно-хозяйственную деятельность", - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Объявления об уборке снега были развешаны на подъездах, но сигнальные ограждения территории, где шли работы, не установили.

Ранее - в мае 2016 года - водитель экскаватора был признан виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и осужден на год ограничения свободы. Но родители погибшей девочки настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.

"Главу коммунальной организации суд признал виновной по части 2 статьи 216 УК РФ. Ей назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы", - резюмировали в региональном СК.