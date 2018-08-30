В Екатеринбурге в квартире нашли мумию мужчины

Мумифицированные останки мужчины нашли в квартире дома в переулке Малом Конном в Екатеринбурге.

"Это некриминальная история", - успокоили жителей микрорайона и города в главке МВД области.

Расследованием обстоятельств смерти горожанина занимается региональный Следственный комитет. "Осмотр места происшествия не выявил следов взлома, квартира была закрыта изнутри, пенсионер жил один", - рассказал "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Сколько пролежало тело в доме, пока неизвестно, но местные СМИ со ссылкой на соседей писали, что в течение трех лет. Точное время и причину смерти мужчины определит судмедэкспертиза.