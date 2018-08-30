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Рубрика: В мире

Россиянин утонул в заповеднике США

Гражданин России погиб в заповеднике в США. Мужчина утонул в водохранилище, расположенном на охраняемой природной территории в штате Аризона.

Фото: twitter.com / @gunes_gazetesi
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Группа из 29 туристов арендовала три лодки. Во время прогулки по водохранилищу многие туристы решили искупаться, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя заповедника Мэри Пламб.

Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра не все отдыхающие смогли вернуться в лодки, кому-то пришлось самостоятельно плыть до берега. В результате несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Информацию о смерти россиянина в Аризоне подтвердили в генконсульстве России в Хьюстоне. Однако никаких данных о погибшем не сообщили.

В мире США Происшествия ЧП
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