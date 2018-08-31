Движение в центре Москвы перекрыто из-за ДТП на Новоарбатском мосту

Из-за ДТП на Новоарбатском мосту в Москве полностью перекрыто движение по направлению в центр, объезд организован по встречной полосе. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

ДТП на Новоарбатском мосту. Все полосы по направлению в центр перекрыты, движение организовано по встречному ряду. Объезжайте! — ЦОДД (@gucodd) 31 августа 2018 г.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, около 8 утра произошло столкновение трех машин, по предварительной информации, один человек пострадал.

В ЦОДД просят, по возможности, объезжать место ДТП.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено в обе стороны. В сторону центра затор растянулся до Минской улицы, в область - до станции метро "Арбатская".