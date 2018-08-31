В Магадане два мальчика убежали из детского сада

Более трех часов правоохранительные органы и волонтеры искали двух пятилетних мальчиков, сбежавших во время прогулки в детском саду № 67 в Магадане.

Дети успели самостоятельно догулять до другого конца города. Там их обнаружили добровольцы и вернули родителям.

Теперь сотрудникам дошкольного учреждения предстоит ответить за невнимательное отношение к воспитанникам. Степень их ответственности определят следователи.

Городской отдел СУ СК РФ по региону уже начал проверку и выясняет все обстоятельства происшествия. Будут проведены экспертизы, которые установят нанесен ли какой-то вред здоровью малышей.