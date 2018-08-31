Суд в Самаре оставил в СИЗО экс-главу экстремистской организации

Самарский областной суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу адвокатов арестованной бывшей главы запрещенной в России экстремистской организации "Община коренного русского народа Самарской области" Любовь Кузаеву.

По данным следствия, женщина пропагандировала свержение существующего конституционного строя, сообщает ТАСС. Сейчас идет расследование уголовного дела в отношении пяти членов организации.

Как считает СК, подозреваемые распространяли материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также дискриминирующие по расовому признаку, по национальности и религии.

Кроме того, члены сообщества публично демонстрировали нацистскую символику. Также их обвиняют в совершении не менее 10 преступлений экстремистского характера.

В ходе расследования уголовного дела при проведении обыска в квартире одного из подозреваемых оперативники нашли боеприпасы и взрывчатые вещества. Решается вопрос о возбуждении по этому факту еще одного дела.