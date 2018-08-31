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31.08.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Самаре оставил в СИЗО экс-главу экстремистской организации

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Самарский областной суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу адвокатов арестованной бывшей главы запрещенной в России экстремистской организации "Община коренного русского народа Самарской области" Любовь Кузаеву.

По данным следствия, женщина пропагандировала свержение существующего конституционного строя, сообщает ТАСС. Сейчас идет расследование уголовного дела в отношении пяти членов организации.

Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети

Как считает СК, подозреваемые распространяли материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также дискриминирующие по расовому признаку, по национальности и религии.

Кроме того, члены сообщества публично демонстрировали нацистскую символику. Также их обвиняют в совершении не менее 10 преступлений экстремистского характера.

В ходе расследования уголовного дела при проведении обыска в квартире одного из подозреваемых оперативники нашли боеприпасы и взрывчатые вещества. Решается вопрос о возбуждении по этому факту еще одного дела.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом
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