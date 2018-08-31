В Башкирии наградили экипаж загоревшегося в небе самолета

Экипаж Ту-204, совершивший аварийную посадку в Уфе, представлен к государственным наградам Башкирии. Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.

- За высокий профессионализм и мужество, проявленные при спасении жизни людей в условиях чрезвычайной ситуации командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены Почетной грамоты Республики Башкортостан, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, 22 августа у самолета, следовавшего по маршруту Уфа - Сочи, через восемь минут после взлета загорелся двигатель. Командир авиасудна принял решение об экстренной посадке. На борту находилось более 200 человек, никто из них не пострадал. Самолет благополучно приземлился в аэропорту.