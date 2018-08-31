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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области утонули два школьника

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В последний день каникул стало известно о трагедии, которая произошла на водоеме в поселке Евлашево Пензенской области. Здесь обнаружили тела двух утонувших детей. Одному из мальчиков было восемь лет, второму - десять.

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Ребята поехали кататься на велосипедах и домой не вернулись. Позже на берегу водоема нашли велосипеды и детскую одежду. Тела детей извлекли спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, детей обнаружили в водоеме, не оборудованном для купания. Причина происшествия устанавливается.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что за время купального сезона в регионе погибли 23 человека, в том числе двое детей. Все погибшие купались в необорудованных и не предназначенных для этого местах. Случаи гибели детей были связаны с бесконтрольностью со стороны взрослых.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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