Сибирячка 77 лет скрывала дату рождения, опасаясь тюрьмы

В Черемховском районе Иркутской области суд удовлетворил заявление 95-летней местной жительницы, которая попросила установить ее подлинную дату рождения.

Дело в том, что 77 лет назад сибирячка сожгла свидетельство о рождении и "приписала" себе в военкомате лишние три месяца.

Так она скрыла несовершеннолетие (на тот момент ей было 17 лет). И все это для того, чтобы попасть на фронт. В итоге иркутянка прошла всю войну, сообщает "Интерфакс".

Все следующие годы она скрывала обман, опасаясь наказания, и даже дни рождения отмечала в вымышленную дату.

- Я долго боялась уголовной ответственности за этот обман, да и время тогда было другое. Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну в могилу, - сказала сибирячка.