У петербуржца изъяли танк, травмировавший людей

В Петербурге прекращено уголовное дело против руководителя организации "Красная Звезда", который организовал в Парке 300-летия платное катание на танке Т-60. Во время заезда три человека упали с корпуса танка и оказались под колесами машины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, уголовное дело в отношении организатора катаний попросили прекратить сами потерпевшие. Они указали, что стороны между собой помирились, а нанесенный им ущерб полностью компенсирован.

Приморский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело, но танк Т-60 у предпринимателя будет изъят и обращен в собственность государства.

О танке, катающем петербуржцев по Парку 300-летия,стало известно в конце апреля, когда произошел несчастный случай. Три человека, среди которых было двое подростков, катались, зацепившись за броню. На одном из поворотов танкт тряхнулои пассажиры упали. Водитель не успел остановить технику - танк наехал на них. Люди чудом выжили и не получили серьезных телесных повреждений.

На место происшествия незамедлительно прибыли представители правоохранительных органов, которые выяснили, что руководитель организации катает отдыхающих на броне танка и берет с каждого желающего по 300 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.