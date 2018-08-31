В Петербурге суд наказал поставщика еды после вспышки гепатита

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности компании, поставляющей обеды для работников автомобильных заводов Toyota и Nissan, где недавно была зарегистрирована вспышка гепатита А.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фирма понесет наказание согласно положениям статьи 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Напомним, об эпидемии на двух заводах стало известно 23 августа. Выяснилось, что питанием рабочих обоих заводов обеспечивала одна и да же компания. Инспекция Роспотребнадзора установила, что сотрудники фирмы не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции. Кроме того, пробы продукции не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В результате суд установил компании наказание в виде административного приостановления деятельности на территории автомобильного завода Nissan на срок 15 суток.