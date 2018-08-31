В Петербурге мужчину обвинили в дебоше в императорских покоях

В Петербурге завершилось расследование о краже уникального экспоната из музея-заповедника в Павловске. 30-летнего мужчину обвиняют в том, что он ночью в пьяном состоянии залез в музей и вынес на память об экскурсии пресс-папье начала XIX века.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина свою вину признал, но от дачи показаний отказался.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. По версии следствия, молодой человек разбил камнем стекло и проник в здание дворца музея-заповедника "Павловск".

Оказавшись внутри, обвиняемый прогулялся по залам. В покоях императрицы Марии Федоровны мужчина выпил, закусил, поспал, а когда силы восстановились, продолжил осмотр экспонатов. Внимание посетителя привлекло пресс-папье из золоченой бронзы, изготовленное в 1814-м году. Экспонат представляет собой бегущую мужскую фигуру, в одной руке у статуэтки знамя, в другой - шляпа. Мужчина взял экспонат с собой.

Изначально стоимость пресс-папье оценивалась следствием в пять миллионов рублей, сейчас в материалах дела фигурирует сумма в 950 тысяч.

Далее мужчина покинул дворец, проник в расположенный неподалеку торговый павильон, забрал из кассы три тысячи рублей и отправился гулять в центр Петербурга.

Полицейские задержали мужчину днем 15 июня неподалеку от Сенной площади. Он был пьян, пресс-папье оказалось при нем. Сейчас подозреваемый арестован.