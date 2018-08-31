В Крыму уничтожили донную мину весом в 250 кг

У берегов Евпатории спасатели обезвредили авиационную донную мину весом в 250 килограмм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Крыма.

По данным ведомства, опасная находка была обнаружена туристами в акватории Черного моря в 30 метрах от берега. Мина покоилась на глубине пяти метров. На место были вызваны спасатели и взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас, после чего было принято решение о его уничтожении. Для этого специалисты оцепили территорию в пределах 500 метров и отбуксировали мину на 200 метров от берега.

Подрыв был произведен в 15.00. После водолазы повторно обледовали место находки, чтобы убедиться в отсутствии иных взрывоопасных пердметов. Всего к операции были привлечены 16 спасателей и четыре единицы спецтехники.