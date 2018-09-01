Закрытие границ со стороны ДНР нарушило жизнь приграничных поселков

Одна из улиц в селе Авило-Успенское на украинской стороне. Ее жители каждый день ходят на российскую сторону - к родственникам, в магазин, которых нет на их территории, дети - в школу.

- О, том, что убили Захарченко, мы узнали на празднике села, который отмечали вчера, одноклассник моего сына живет на украинской улице, и ему вместе с матерью пришлось ночевать у бабушки. Возвращаться домой им запретил отец. Он позвонил жене, сообщил, что граница закрыта, и 1 сентября сын не сможет пойти в школу, - рассказывает жительница Авило-Успенского Наталья.

По ее словам, почти у всех ее земляков появились проблемы.

- У многих на украинской территории остались родители,у меня больная мама в Харцызке. Как теперь ее навещать?

Владислав Русанов, зампредседателя правления союза писателей ДНР, также рассказал о том, где был в момент гибели Захарченко.

- Я узнал о теракте, когда ехал домой, около 19.00, хотя взрыв слышал в 17.30. В маршрутке один мужчина начал паниковать, но его быстро приструнили. А дальше я был только на связи со своими из Союза писателей. Они, конечно, в растерянности, но паники нет. Непонятно, что начинается и к чему приведет. На линии фронта перестрелки, но они у нас и без этого каждую ночь. Есть информация о стягивающейся бронетехнике со стороны ВСУ.

Напомним, в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в центре Донецка погиб глава Донецкой провозглашенной республики Александр Захарченко.