Костромcкие наркодилеры вызвали полицию после "нападения диких чаек"

Костромские наркодилеры сами вызвали к себе на дом полицию после того, как им начало мерещиться нападение агрессивных диких птиц.

Сообщение о нападении на людей стаи диких агрессивных птиц в Костроме поступило в дежурную часть полиции утром 30 августа. Как рассказали в региональном УМВД, на место происшествия сразу выехал экипаж патрульно-постовой службы. Дверь полицейским открыли молодые люди 20 и 24 лет с явными признаками наркотического опьянения. А на столе в квартире у заявителей сотрудники полиции обнаружили подозрительные свертки.

В ответ на вопрос, что находится в свертках, молодые люди честно ответили, что внутри - запрещенные вещества.

Во время беседы с "пострадавшими от нападения злых чаек" полицейские узнали, что ребята решили подзаработать на перепродаже наркотиков. Однако часть из закупленной партии они употребили сами.

- На третий день "дегустации" на наркодилеров "напали дикие чайки" и, как утверждали парни, пытались их зарезать. Осознав опасность своего положения, молодые люди пришли к выводу, что "выбирают жизнь" и вызвали полицию, - сообщили в УМВД.

Всего в квартире у "жертв нападения чаек" полиция изъяла около 30 граммов синтетического наркотика.

Кроме этого, у заявителей обнаружился склад из шести ворованных велосипедов, один из которых уже возвращен владельцу.

Против молодых людей возбуждены дела о краже и о покушении на сбыт наркотиков. Фотографии найденных в квартире велосипедов полицейские разместили на официальном сайте УМВД. Тех, кто опознал свою угнанную технику, просят обратиться в дежурную часть полиции в Костроме.