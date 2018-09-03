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03.09.2018 22:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ШОС: "ИГ" перебрасывает диверсантов в Россию, Европу и Азию

Текст: Константин Волков

Группировка "ИГ" (запрещена в РФ) готовит и перебрасывает в Европу, Центральную Азию, ЮВА, Россию террористические и диверсионные группы. Об этом заявил замдиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов.

Обнародована запись очередного выступления главаря "ИГ"

По его словам, неудачи группировки в Сирии подтолкнули террористов к активизации и расширению сети ячеек по всему миру.

Об этом он рассказал в ходе проходящей в Москве конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Происшествия Терроризм Мировой терроризм Международные организации Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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