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03.09.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Контрабанду желез кабарги на 12 млн рублей пресекли во Владивостоке

Текст: Владимир Богданов
Фото: Дальневосточная оперативная таможня Фото: Дальневосточная оперативная таможня
Фото: Дальневосточная оперативная таможня

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни обнаружили на грузовом складе в аэропорту Владивосток крупную партию дериватов кабарги - 9,5 кг,  на сумму более 12 миллионов рублей. Эксперты подсчитали, что дериваты были извлечены из туш 352 особей самца кабарги. Вся партия  была подготовлена к вывозу в Китай по подложным документам.

Выяснилось, что контрабанда дериватов ценных диких животных предприняла супружеская пара. Действовали супруги по заранее разработанной преступной схеме. Являясь генеральным директором и учредителем владивостокской компании, они планировали осуществить экспорт мускуса кабарги от имени этой компании.

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На основании подложных документов о законности добычи и приобретения дериватов граждане получили официальное разрешение СИТЕС на их экспорт, которое предоставили в таможню при декларировании товара на экспорт в Китай.

По информации пресс-службы Дальневосточного таможенного управления, в отношении супругов-контрабандистов возбуждено уголовное дело по статье: "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Досье "РГ"

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное, самцы которого имеют выступающие на несколько сантиметров клыки, из-за чего кабаргу иногда называют "саблезубым оленем". На брюхе самца расположена мускусная железа, в которой содержится 10-20 граммов натурального мускуса - самого дорогого продукта животного происхождения.

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