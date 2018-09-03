Контрабанду желез кабарги на 12 млн рублей пресекли во Владивостоке

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни обнаружили на грузовом складе в аэропорту Владивосток крупную партию дериватов кабарги - 9,5 кг, на сумму более 12 миллионов рублей. Эксперты подсчитали, что дериваты были извлечены из туш 352 особей самца кабарги. Вся партия была подготовлена к вывозу в Китай по подложным документам.

Выяснилось, что контрабанда дериватов ценных диких животных предприняла супружеская пара. Действовали супруги по заранее разработанной преступной схеме. Являясь генеральным директором и учредителем владивостокской компании, они планировали осуществить экспорт мускуса кабарги от имени этой компании.

На основании подложных документов о законности добычи и приобретения дериватов граждане получили официальное разрешение СИТЕС на их экспорт, которое предоставили в таможню при декларировании товара на экспорт в Китай.

По информации пресс-службы Дальневосточного таможенного управления, в отношении супругов-контрабандистов возбуждено уголовное дело по статье: "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Досье "РГ"

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное, самцы которого имеют выступающие на несколько сантиметров клыки, из-за чего кабаргу иногда называют "саблезубым оленем". На брюхе самца расположена мускусная железа, в которой содержится 10-20 граммов натурального мускуса - самого дорогого продукта животного происхождения.