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03.09.2018 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе подросток отравился газом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Следственный комитет РФ по Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Как сообщили "РГ" в ведомстве, несчастный случай произошел во дворе одного из уфимских домов по улице Гафури.

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По предварительной версии, трое сверстников купили два баллона с газом для заправки зажигалок, зашли в один из дворов и стали вдыхать пары. Какое-то время все было в порядке, но внезапно один из мальчиков почувствовал себя плохо и упал на землю. Его друзья тут же позвонили в скорую помощь, но было уже поздно. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.

- Сейчас рано делать какие-то выводы. Эксперты осмотрели место происшествия, изъяли баллоны с газом. Подростков опросили и провели медицинский осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся и другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые установят все обстоятельства несчастного случая. Только тогда по результатам проверки мы примем процессуальное решение, - уточнил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский.

Как стало известно "РГ", 15-летний погибший подросток жил с бабушкой.

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