СКР расследует дело полицейского, сбившего женщину в Бурятии

Дело полицейского из Бурятии, в апреле прошлого года сбившего женщину на своем авто и попытавшегося сжечь машину, чтобы скрыть улики, будет передано в центральный аппарат СКР для всестороннего и объективного расследования. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после выхода в эфир правовой телепередачи по одному из центральных каналов.

Как отмечается в сообщении СКР, в передаче критиковался ход расследования по уголовному делу: по словам отца погибшей, следствие приняло решение о прекращении уголовного дела на основании результатов экспертиз, несмотря на его попытки уничтожить улики. Лишь широкий общественный резонанс вынудил республиканский СКР возобновить расследование и назначить дополнительные экспертизы. Более того, в передаче говорилось о том, что виновнику смертельного ДТП вернули права.

Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле прошло года в Кабанском районе Бурятии. Как отмечалось в сообщении пресс-службы республиканского МВД, старший сержант юстиции в личное время на личной автомашине совершил наезд на пешехода на федеральной трассе Р-258 "Байкал". От полученных травм женщина скончалась на месте. При этом водитель с места происшествия скрылся, впоследствии попытавшись сжечь автомобиль. Утром 17 апреля он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Спустя год СМИ вновь подняли эту историю: сестра погибшей выяснила, что дело закрыто. А действия водителя представители СК РФ по Бурятии в прессе объяснили тем, что у него после наезда "развилось временное психическое расстройство в форме аффективно-шоковой реакции". Также экспертизы показали, что машина двигалась со скоростью 90 километров час, что не превышает допустимых пределов вне населенных пунктов.

Отчаявшись добиться справедливого наказания для виновника аварии, родственники обратили в передачу, после которой и последовала реакция руководства СКР.

Более того, Александр Бастрыкин распорядился провести внутреннюю проверку, чтобы выяснить причины такого решения республиканских следователей.