Влезший на ЛЭП мурманский подросток чуть не погиб от удара током

В Заполярье начали проверку по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" после того, как 14-летний подросток попал в реанимацию с тяжелыми повреждениями - он упал с ЛЭП, получив сильный удар током.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, инцидент произошел 1 сентября. Оперативный дежурный из Ковдорского районного отдела полиции сообщил в следственный отдел по городу Кандалакша мурманского СУ СК о том, что в одну из местных больниц доставлен несовершеннолетний юноша 2004 года рождения.

По предварительной информации, подросток решил залезть на опору линии электропередач, установленную в районе озера Кодозеро. Получив удар током, мальчик упал на землю. Ребенка оперативно госпитализировали, сейчас медики оказывают ему помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося и продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.