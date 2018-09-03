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03.09.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи осудили бросившего коктейль Молотова в пункт полиции

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Лазаревский районный суд города Сочи отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа 42-летнего мужчину, который бросил коктейль Молотова в пункт полиции.

Организатора взрыва в петербургском магазине отправили на лечение

Его обвиняли сразу по двум статьям: "угроза применением насилия в отношении представителя власти" и "покушение на повреждение имущества путем поджога".

- Все началось еще 19 февраля текущего года, именно тогда сочинец самовольно демонтировал кодовый замок с двери подъезда в многоэтажном доме. А после угрожал ножом вызванному соседями участковому, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - В апреле же мужчина решил уничтожить служебные автомобили, находящиеся на территории пункта полиции в поселке Дагомыс. Для этого он изготовил десять коктейлей Молотова. Но первое брошенное зажигательное устройство разбилось об ограду и вспыхнуло, после чего он был задержан.

По данным правоохранителей, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством в форме органического бредового расстройства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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