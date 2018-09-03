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03.09.2018 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале насильник арестован после переписки в соцсети

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Житель города Магнитогорска в Челябинской области взят под арест после получившей огласку переписки в соцсети, в которой он обсуждал с сожительницей развратные действия в отношении ребенка. Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

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- По ходатайству следствия отчим девочки арестован на время следствия, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста.

Как уже сообщала "РГ", тревогу 29 августа забил отец ребенка, который обнаружил в соцсети переписку бывшей супруги с ее новым мужем. Из ее текста можно было сделать вывод о том, что девочке грозят развратные действия. Поэтому мужчина обнародовал переписку и обратился за помощью в следственные органы.

В ходе доследственной проверки информация о возможных противоправных действиях в отношении девочки подтвердилась. Причем, судя по статье предъявленного мужчине обвинения, речь в нем идет не только о намерениях, описанных в переписке с сожительницей, но и о реально совершенном преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Примечательно, что мать против вовлечения дочери во "взрослые игры", судя по тексту переписки, не возражала.

Сейчас ребенок находится на попечении бабушки, ему ничего не угрожает. Арестованному в случае признания его вины судом грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в следственном ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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