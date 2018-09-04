Под Орлом в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Орловской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 4 сентября около 5 часов 20 минут утра. На 327-м километре трассы М-2 "Крым" легковой автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault с прицепом.

В результате происшествия на месте ДТП от полученных травм скончались оба водителя. Пассажир легкового автомобиля - женщина 1987 года рождения - получила травмы и была госпитализирована.

По предварительной версии, виновником аварии стал 27-летний водитель автомобиля Kia. По факту ДТП проводится проверка.