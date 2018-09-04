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04.09.2018,  
09:28
Текст: Антон Валагин

Под Тулой разбили арабский броневик с русскими ракетами

В результате аварии двух грузовиков в Тульской области пострадал легкий бронеавтомобиль Ajban 440A производства ОАЭ с российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Фото: Алексей Брусилов
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Броневик везли на трейлере, столкнувшемся с большегрузным самосвалом, перевозившим, судя по появившимся в сети фотографиям, навоз. Ajban получил серьезные повреждения ходовой части - проще говоря, ему оторвало два или более колес из четырех. Люди не пострадали.

Ajban - семейство легких бронеавтомобилей с колесной формулой 4х4, выпускаемых в ОАЭ на основе российской разработки. Отечественный вариант бронеавтомобиля называется "Тигр". Появление арабского броневика под Тулой объяснить легко - местное КБ приборостроения имени Шипунова выпускает противотанковые ракетные комплексы "Корнет", пользующиеся большим спросом за рубежом. Вероятно, арабский броневик привезли для установки на него ПТРК - об этом свидетельствует и боевой модуль на крыше автомобиля, - пишет военный блог.

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