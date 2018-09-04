Пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ТАСС, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницы. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее "РГ" сообщала, что около 20:40 загорелся жилой дом №8/2 на Тверской улице. С помощью подъемных механизмов спасатели спустили вниз троих человек.

Отметим, что в этом доме в основном расположены жилые квартиры. Но также там находятся музей-мастерская народного художника СССР Дмитрия Налбандяна, редакция газеты "Аргументы недели" и отель.

Публикация от Анастасия (@valtero4ka) 4 Сен 2018 в 11:24 PDT