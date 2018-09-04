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04.09.2018 22:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Текст: Сергей Бабкин

Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ТАСС, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницы. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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Ранее "РГ" сообщала, что около 20:40 загорелся жилой дом №8/2 на Тверской улице. С помощью подъемных механизмов спасатели спустили вниз троих человек.

Отметим, что в этом доме в основном расположены жилые квартиры. Но также там находятся музей-мастерская народного художника СССР Дмитрия Налбандяна, редакция газеты "Аргументы недели" и отель.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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