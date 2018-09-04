До 6 сентября закрыли паромную переправу Холмск - Ванино из-за надвигающегося на Сахалинскую область циклона. В результате на остров не смогут вернуться три судна.

"Во вторник утром в порт Ванино Хабаровского края пришел грузовой дизель-электроход "Сахалин-10". Также на материк успели уйти паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-9", - рассказал РИА Новости генеральный директор Сахалинского морского пароходства Алексей Павлов. Всем трем судам придется переждать непогоду на рейде Ванинского порта.

Ранее сообщалось, что в сторону Сахалинской области движется тайфун "Джеби", который приуспел испортить погоду в Приморском и Хабаровском краях. Он принесет с собой ливни и ураганный ветер, предупредили синоптики.