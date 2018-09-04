В Хабаровском крае у женщины изъяли 10 кг героина

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли у 44-летней местной жительницы десять килограммов героина. Наркотическое вещество женщина, проживавшая в селе Мирном, хранила у себя дома, в дальнейшем собираясь реализовать.

"Кроме того, обвиняемая в одном из торгово-развлекательных центров Хабаровска продала другой гражданке героин в крупном размере", - сообщили в краевой прокуратуре.

Также специалисты ведомства отметили, что раньше женщину уже лишали свободы за незаконный оборот наркотиков.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Их расследование взяли под контроль прокуроры.