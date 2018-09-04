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04.09.2018 05:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае у женщины изъяли 10 кг героина

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли у 44-летней местной жительницы десять килограммов героина. Наркотическое вещество женщина, проживавшая в селе Мирном, хранила у себя дома, в дальнейшем собираясь реализовать.

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"Кроме того, обвиняемая в одном из торгово-развлекательных центров Хабаровска продала другой гражданке героин в крупном размере", - сообщили в краевой прокуратуре.

Также специалисты ведомства отметили, что раньше женщину уже лишали свободы за незаконный оборот наркотиков.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Их расследование взяли под контроль прокуроры.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Борьба с наркотиками
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