Семьи погибших в Приангарье пилотов Ми-8 получат по четыре млн рублей

Родственникам пилотов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в воскресенье в Иркутской области, авиакомпания "Ангара" назначила дополнительные выплаты к страховке.
Семья каждого погибшего летчика получит по одному миллиону рублей. Компенсационный фонд будет сформирован из собственных средств "Ангары", сообщает пресс-служба перевозчика.
Все члены экипажа разбившегося вертолета были застрахованы. Размер страховой выплаты каждой семье составит 2 025 000 рублей.
Также, по данным "Интерфакса", компенсации в размере одного миллиона рублей выплатит семьям погибших Фонд социального страхования России.
Напомним, вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Ангара" пропал 2 сентября после вылета из аэропорта Усть-Кут в Казачинско-Ленский район.
Воздушное судно было зафрактовано АО "Сибирский Научно-Исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья" для осуществления перевозки геологов и оборудования.
Обнаружить обломки воздушного судна удалось только на следующий день в 123 километрах от поселка Нижнеангарск. Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из-под обломков тела трех человек - членов экипажа. Сейчас эксперты Межгосударственного авиационного комитета выясняют причины крушения вертолета.