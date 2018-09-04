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04.09.2018 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семьи погибших в Приангарье пилотов Ми-8 получат по четыре млн рублей

Текст: Дмитрий Мальков

Родственникам пилотов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в воскресенье в Иркутской области, авиакомпания "Ангара" назначила дополнительные выплаты к страховке.

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Семья каждого погибшего летчика получит по одному миллиону рублей. Компенсационный фонд будет сформирован из собственных средств "Ангары", сообщает пресс-служба перевозчика.

Все члены экипажа разбившегося вертолета были застрахованы. Размер страховой выплаты каждой семье составит 2 025 000 рублей.

Также, по данным "Интерфакса", компенсации в размере одного миллиона рублей выплатит семьям погибших Фонд социального страхования России.

Напомним, вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Ангара" пропал 2 сентября после вылета из аэропорта Усть-Кут в Казачинско-Ленский район.

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Воздушное судно было зафрактовано АО "Сибирский Научно-Исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья" для осуществления перевозки геологов и оборудования.

Обнаружить обломки воздушного судна удалось только на следующий день в 123 километрах от поселка Нижнеангарск. Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из-под обломков тела трех человек - членов экипажа. Сейчас эксперты Межгосударственного авиационного комитета выясняют причины крушения вертолета.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования СФО Иркутская область Авиакатастрофы
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