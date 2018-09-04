На Ставрополье мужчина сдал на металлолом башенный кран

В Буденновском районе Ставропольского края мужчина украл со стройки башенный кран и сдал его в металлолом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемого в преступлении 31-летнего местного жителя уже поймали.

- В полицию обратился индивидуальный предприниматель из Буденновского района, который написал заявление о хищении с территории строительного объекта башенного грузоподъемного крана. Причиненный ущерб он оценил в 700 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД gj Ставрополью.

В результате выяснилось, что подозреваемый увидел технику на заброшенной стройке и решил, что она никому не принадлежит. Четыре дня он резал подъемный кран на части, затем сдал конструкции в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.

Сейчас против гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", ему грозит до шести лет тюрьмы.