В Осетии двое контрактников осуждены за избиение офицеров

В Северной Осетии двое контрактников осуждены за избиение двух офицеров. Об этом во вторник сообщили во Владикавказском гарнизонном военном суде.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Тогда двух сержантов российской военной базы в Южной Осетии обвинили в избиении двух офицеров. При этом сами контрактники настаивают на обратном и обвиняют в побоях офицеров.

В итоге суд принял сторону потерпевших и признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 33 УК РФ "Соучастие в преступлении" и частью первой статьи 334 УК РФ "Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей".

Одного из них приговорили к трем с половиной годам в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания и возможности занимать должности в госструктурах и военной сфере, а другого к лишению свободы на полтора года в колонии-поселении. Обвинительный приговор может обжалован в течение 10 дней.