Петербуржцы ответят за оторванные головы Крокодила Гены и Шапокляк

Петербургские вандалы ответят в суде за измывательства над декоративными фигурами крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки. Прокуратура Кронштадтского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение по статье "Вандализм" в в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно формулировке в уголовном деле, "обвиняемые в августе 2018 года, находясь на детской площадке во дворе дома № 45 по улице Советской, уничтожили установленные на детской площадке декоративные фигуры, принадлежащие Местной Администрации Кронштадта".

Фактически компания вандалов отломали от основания Чебурашку, оторвали головы крокодилу Гене и старухе Шапокляк, свалили свои "трофеи" на скамейку и сбежали. Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.

Впрочем, как отмечают в прокуратуре, обвиняемые возместили ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.