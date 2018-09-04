В Петербурге двое детей пострадали в ДТП

В Московском районе Санкт-Петербурга двое детей пострадали при столкновении легковых иномарок.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла сегодня утром на перекрестке Витебского и Дунайского проспектов.

Водитель Renault Sandero под управлением водителя 1964 года рождения врезался в легковушку Honda - водитель до сих пор не установлен.

В результате аварии пострадали три пассажира Renault - 35-летняя женщина и двое детей. Пятилетняя девочка получила травмы средней тяжести, восьмилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Региональное Управление ГИБДД начало проверку обстоятельств происшествия.