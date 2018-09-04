В Ростове мужчину осудили на 11 лет за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным Максима Мартынова, который готовил теракт в торговом центре Новочеркасска.

Напомним, Максим Мартынов был задержан в 2017 году по подозрению в подготовке взрыва в одном из торговых центров Новочеркасска. По версии следствия, житель небольшого поселка Персиановский еще в 2012 году принял ислам, а в мае прошлого года он вместе с неким Томбиевым планировал совершить теракт в ТЦ "Арбат" в Новочеркасске.

Сделать это преступникам помешали сотрудники полиции и ФСБ. После задержания против Мартынова возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Последние были обнаружены в рамках расследования дела. Правоохранители изъяли у подозреваемого три тротиловые шашки общей массой почти в 600 грамм с электродетонатором и боевую ручную гранату РГД-5. Также во время обыска была найдена экстремистская литература.

По словам пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда Алены Катькало, суд признал Мартынова виновным, назначив ему окончательное наказание - лишение свободы на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.