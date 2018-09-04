На Урале СК проверит видео, на котором мать грозится убить ребенка

Появившееся в сети видео, на котором жительница Каменска-Уральского в грубой форме отчитывает маленького ребенка, стало предметом внимания правоохранительных органов.

По данным Следственного комитета Свердловской области, ролик снял проходивший мимо открытого окна очевидец. Самих участников этой истории на записи нет, но отчетливо слышно, как плачет ребенок, как женщина кричит, используя нецензурную лексику, и грозится задушить отпрыска.

"Начата доследственная проверка. По предварительным данным, женщина ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, применяя к нему, в частности, недопустимые методы психологического воздействия", - сообщает пресс-служба ведомства.