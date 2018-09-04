Уральский силовик реабилитирован по обвинению в "картофельной афере"

В Челябинской области прекращено уголовное преследование замначальника ИК-2 Игоря Свирского, обвинявшегося в крупном мошенничестве при поставках продовольствия в исправительное учреждение. За силовиком оставлено право на реабилитацию, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Постановлением следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области прекращено уголовное дело в отношении Свирского Игоря Николаевича, возбужденное в 2012 году по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и за ним признано право на реабилитацию, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Ранее офицера обвиняли в махинациях при поставке картофеля для нужд учреждения. По версии следствия, он оформил фиктивные документы о покупку 151 тонны картофеля, доставив в ИК-2 только 78 тонн. А разницу в размере 512 тысяч рублей якобы потратил на личные нужды. Однако, судя по всему, эта версия подтверждения так и не нашла.