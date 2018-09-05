Под Смоленском мужчина обстрелял полицейских

В Смоленской мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским.

Вечером 4 сентября в полицию города Ярцево поступила информация о 33-летней женщине, доставленной в больницу с огнестрельным ранением правого плеча, сообщили в СК РФ. Следственно-оперативная группа выехала в адрес, откуда доставили раненую - там в частном доме живет с матерью 51-летний мужчина. Увидев сотрудников МВД, хозяин открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Полицейские вызвали подкрепление и при помощи бойцов Росгвардии стрелка задержали. Среди правоохранителей пострадавших нет.

- С использованием криминалистической техники произведен тщательный и детальный осмотр места происшествия, жилища подозреваемого. Изъято принадлежащее ему охотничье ружье 12 калибра. Допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы, - рассказали в СК.

Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжного вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о помещении подозреваемого под арест.