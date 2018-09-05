После ДТП в Можайском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Можайском районе Подмосковья, в результате которого один человек погиб и десять получили травмы различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, дело возбуждено по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика произошло на 137-м километре трассы М-1 "Беларусь" вблизи деревни Цуканово.