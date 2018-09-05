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05.09.2018 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже поймали суеверного вора, семь раз ограбившего один дом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже направили в суд уголовное дело против 53-летнего мужчины - его подозревают в серии краж из одного и того же дома, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Анна Сергеева/ РИА Новости
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- Каждый день обвиняемый, прогуливаясь около дома № 4 жилого массива Олимпийский, мечтал, как он обворует все квартиры этого дома. Мысль о том, что серийного вора, периодически проникающего в квартиры, никто не сможет вычислить и поймать, не давала ему покоя, - рассказал старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

В конце 2017 года мужчина взялся за осуществление своего плана. В течение зимы он шесть раз проникал в квартиры дома № 4, унося деньги и драгоценности.

- Все кражи обвиняемый совершил ночью, ровно в 4 часа. Он объяснил, что это время приносило ему удачу и делало незаметным, - продолжил Усов.

Фиаско во время седьмого визита - мужчину задержали с поличным, - серийный вор также объяснил неправильным временем: он пошел "на дело" в 3 часа ночи вместо 4.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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