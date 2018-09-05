Живодер убил семь голубей в центре Клина

В городском парке Клина пьяный мужчина убил семь голубей на глазах прохожих. Злоумышленника задержали участковые полицейские.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья, 30-летний безработный местный житель устроил расправу над птицами у фонтана на Красной улице. Он ловил голубей и с силой бросал их об асфальт. Это заметила 28-летняя прохожая и вызвала полицию. Живодера задержали и допросили.

В участке он сообщил, что незадолго до происшествия напился. А на расправу его толкнуло отчаяние "из-за любви". Также задержанный признался, что ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности. Сейчас против него возбуждено дело по статье 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными". На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.